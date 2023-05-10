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Spor

Guduric'ten yönetime mesaj! Formül belli

THY Euroleague'e Dörtlü Final'de veda eden Fenerbahçe Beko'da, Marko Guduric, sarı lacivertli yönetime, takım kadrosuyla ilgili mesaj gönderdi. Başarının takım kadrosunun çekirdeğini korumaktan geçtiğini aktaRan Guduric 'Formül belli' diye konuştu.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Guduric'ten yönetime mesaj! Formül belli
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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Marko Guduric, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından takımının THY Euroleague'e veda etmesini değerlendirdi.

Dörtlü Final'e kalmanın takımın çekirdek kadrosunu korumaktan geçtiğini belirten Guduric şunları söyledi:

"5-6 yıl önce Fenerbahçe'ye geldiğimde takımın çekirdeği hep aynıydı. Her sezon 2-3 oyuncu geliyordu. Böylece 5 yıl üst üste Final Four'a kaldık. Formül belli. Yapabileceğiniz kadar çok oyuncuyu bir arada tutmalısınız. Yönetimdeki insanlar bunu biliyorlar. Bunu yapacağız. Bence bu seride gelişim kaydettik. Kimse bize şans vermedi ama seriyi 5. maça kadar getirdik."

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