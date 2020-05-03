03 Mayıs 2020 Pazar 09:48 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 09:48

Bordo-Mavililer’in yaz döneminden beri yakından ilgilendiği, Beşiktaş’ın da devreye girdiği Guelor Kanga konusunda menaceri Louis Denolle, Fanatik’e önemli açıklamalar yaptı. Sezon başında Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Sparta Prag ile oynadığı maçlara vurgu yapan Denolle, “Kanga iki maçta da en iyi oyuncuydu. O zaman etkilendiklerini düşünüyorum” dedi.

Sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş’ın da ilgisini sorduğumuz Kanga’nın temsilcisi net konuştu:

“Koronavirüs krizi nedeniyle oyuncumla ilgili henüz Türk kulüplerine bir teklifte bulunmadım. Onun gibi iyi bir oyuncunun kontratının bitecek olması büyük bir avantaj. Pek çok ülkeden ilgi çekici teklifler aldık. Türkiye de bir opsiyon olabilir”

Devre arasında Trabzonspor’un Kanga için resmi temaslar yapıp yapmadığını sorduğumuz Danolle, “Hayır. Çünkü Ocak’ta zaten oyuncunun kontratının bitmesine 6 ay vardı. Dolayısıyla o süreçte bir ilgi yoktu.” dedi

‘KANGA SAYGI DUYUYOR’



Trabzonspor’un Kanga’yı istediğini doğrulayan Gabonlu yıldızın temsilcisi, “Bazı aracılar vasıtasıyla görüştük. Ama ben direkt Başkan ile konuşmak istiyorum. Eğer Trabzonspor bu konuda ciddi ise Başkan’ın telefon numaramı bulabileceğinden ve beni arayabileceğinden eminim. Kanga, onu isteyen tüm kulüplere saygı duyuyor” ifadesini kullandı.