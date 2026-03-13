Süper Lig'de Fenerbahçe, kritik maçta Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Matteo Guendouzi, açıklama yaptı.

Matteo Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık" dedi.

"SOYUNMA ODASI DA ÇOK KÖTÜ"

Açıklamalarını sürdüren Fransız futbolcu, "Bizim için felaket bir maçtı! Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.