İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guendouzi'den sert sözler: Soyunma odasındaki atmosfer çok kötü
Guendouzi'den sert sözler: Soyunma odasındaki atmosfer çok kötü

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, Karagümrük mağlubiyetinin ardından takımın performansını sert sözlerle eleştirdi. Fransız futbolcu, sahada çok kötü oynadıklarını ve bunun camia ile taraftarlara karşı saygısızlık olduğunu söyledi.

13 Mart 2026 Cuma 22:57
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe, kritik maçta Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Matteo Guendouzi, açıklama yaptı.

Matteo Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık" dedi.

"SOYUNMA ODASI DA ÇOK KÖTÜ"

Açıklamalarını sürdüren Fransız futbolcu, "Bizim için felaket bir maçtı! Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.