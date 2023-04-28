İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4562
  • EURO
    21,3905
  • ALTIN
    1239.63
  • BIST100
    4728.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guerschon Yabusele: Partizan ve Dante Exum'dan tüm kalbim ile özür dilerim
Spor

Guerschon Yabusele: Partizan ve Dante Exum'dan tüm kalbim ile özür dilerim

THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde olaylı geçen Real Madrid-Partizan maçının ardından Madridli oyuncu Guerschon Yabusele özür diledi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Guerschon Yabusele: Partizan ve Dante Exum'dan tüm kalbim ile özür dilerim
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde dün akşam oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylara karışan İspanyol takımının Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, Partizan ve Dante Exum'dan özür diledi.

Yabusele, Instagramdaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Maç sırasındaki davranışım için tamamen özür diliyorum. Basketbol, dostluk ve paylaşım sporudur. Her zaman büyük ilişkimin olduğu bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan, onun ailesinden, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından en samimi özürlerimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, olaylar sırasında Partizan'ın oyuncusu Exum'a vuran 27 yaşındaki Yabusele'nin 4 yıla kadar spordan men cezası alabileceğini iddia etti.

Madrid'de oynanan mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü.

Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.