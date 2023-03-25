İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi
Spor

Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi

THY Avrupa Ligi'nde 30. haftanın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Guerschon Yabusele seçildi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi
ABONE OL

İspanyol ekibi Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Yabusele, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Guerschon Yabusele, Real Madrid'in deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 96-79 yendiği maçta, 6'da 6 iki sayı ve 7'de 4 üç sayı isabetiyle 24 sayı üretmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.