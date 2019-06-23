Guga’nın bonservisi Mariano+2 milyon euro
CİM-BOM’UN ilgilendiği 20 yaşındaki sağ bek Guga (Claudio Rodrigues Gomes) için Atletico Mineiro’nun Sarı-Kırmızılılar’dan 7 milyon euro talep ettiğini iddia edildi.
- Star Spor
Brezilya basını, Atletico Mineiro’nun G.Saray’ın bu rakamı fazla bulması üzerine Mariano artı 2 milyon euro formülünü gündeme getirdiğini yazdı. Geçen sezon Avai’den 1.8 milyon euroya transfer edilen Guga, toplam 11 karşılaşmada forma giyerken, takımına 3 de asistlik katkı vermişti.
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