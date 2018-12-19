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Guido Albers: Sneijder'in Ocak ayında gelmesi zor olur

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

SNEIJDER DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Radyospor'a konuşan Albers'in sözleri şu şekilde; "Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönme konusuna sıcak bakıyor."

OCAK AYINDA DÖNEBİLİR Mİ?

"Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var."

SNEIJDER GALATASARAY'A GELMEYE AÇIK

"Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder'in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray'a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim."

GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

"Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi."

SNEIJDER DIŞINDA OYUNCU ÖNERMEDİM

"Sneijder dışında Galatasaray'a önerdiğim başka bir oyuncu da yok."

Wesley Sneijder, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 6 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray'a 2012-2013 sezonunun ara transfer dönminde İtalya Serie A ekibi İnter'den transfer olmuş ve Süper Lig'in ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkıp 4 gol atmıştı.

(Fotomaç)

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