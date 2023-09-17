Guido Rodriguez adım adım Barcelona'ya

Real Betis forması giyen orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, Barcelona'ya imza atabilir.

XAVI HERNANDEZ BEĞENİYOR

Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in orta sahayı güçlendirmek istediği vurgulandı. İspanyol teknik adamın, beğendiği isimler arasında 29 yaşındaki Rodriguez'in de olduğu ifade edildi.

Barcelona'nın, Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda biten Arjantinli futbolcuyu kulübüyle yeni kontrat imzalamaması durumunda sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği kaydedildi.

ARA TRANSFERDE SATILABİLİR

Real Betis'in böyle bir durum yaşanmaması için Rodriguez'in sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı. İspanyol ekibinin, oyuncunun yeni sözleşme imzalamayı kabul etmemesi durumunda deneyimli ismi ara transfer döneminde satmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Barcelona'nın, ekonomik koşulların uyması durumunda Guido Rodriguez'i ara transfer döneminde de kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

2020 yılından bu yana Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.