Guillermo Ochoa'nın yeni adresi belli oldu

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Salernitana'ya imza atan 38 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa, İtalyan ekibinden ayrılık kararı aldı.

OCHOA, SALERNITANA'DAN AYRILIYOR

Salernitana ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Guillermo Ochoa, buna karşın sezon sonunda Salerno temsilcisine veda edecek.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Ochoa, Salernitana'dan ayrılığına izin veren belgelere imza attı.

SAN DIEGO FC İDDİASI

Meksika kaynaklı haberlerde ise Ochoa'nın yeni adresine dair iddialar ortaya atıldı. 38 yaşındaki kalecinin önceliği Avrupa olsa da Ochoa'nın 2025'te MLS'te boy gösterecek olan San Diego FC'ye imza atacağı belirtiliyor.

Yine haberde 5 Dünya Kupası'nda forma giyen Ochoa'nın 2026'da da yer almak istediği vurgulandı.