İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2020 Pazar / 13 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gulbrandsen Medipol Başakşehir'in yüzünü güldürüyor
Spor

Gulbrandsen Medipol Başakşehir'in yüzünü güldürüyor

Son 5 lig maçında 3 gol atan Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, gol krallığında da iddialı konuma geldi.

DHA29 Kasım 2020 Pazar 11:57 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 11:57
ABONE OL

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5'inci golüne imza attı.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ

Denizlispor'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu, geçen hafta da Beşiktaş'a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10'uncu haftasında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Çaykur Rizesporlu Remy'nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da 'varım' dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.