İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2039
  • EURO
    35,0408
  • ALTIN
    2513.44
  • BIST100
    10739.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Barış Alper Yılmaz! Derbi sonrası transferi duyuruldu
Spor

Güle güle Barış Alper Yılmaz! Derbi sonrası transferi duyuruldu

Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde birçok kulüp tarafından izlendi. Barış Alper Yılmaz, sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
Güle güle Barış Alper Yılmaz! Derbi sonrası transferi duyuruldu
ABONE OL

Sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Konyaspor'dan puan alması halinde ligdeki 24. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılarda, transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulüp, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın performansını derbide izledi. Sezon genelinde ve derbideki çabasıyla büyük beğeni toplayan milli futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DEV BONSERVİS!

Aktarılan haberlere göre; Almanya, İngiltere ve Fransa'dan birçok takım, Barış Alper'i derbide canlı izledi. Yıldız futbolcu için olumlu rapor verilirken, sezon sonu Galatasaray'ın kapısı dev bir bonservisle çalınacak. Avrupa kulüpleri, milli oyuncu için minimum 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Cimbom'un da beklentisinin 25 milyondan aşağıda olmadığı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Barış Alper, bu sezon 54 maçta forma giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, 7 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.