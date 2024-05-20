Güle güle Barış Alper Yılmaz! Derbi sonrası transferi duyuruldu

Sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Konyaspor'dan puan alması halinde ligdeki 24. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılarda, transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulüp, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın performansını derbide izledi. Sezon genelinde ve derbideki çabasıyla büyük beğeni toplayan milli futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DEV BONSERVİS!

Aktarılan haberlere göre; Almanya, İngiltere ve Fransa'dan birçok takım, Barış Alper'i derbide canlı izledi. Yıldız futbolcu için olumlu rapor verilirken, sezon sonu Galatasaray'ın kapısı dev bir bonservisle çalınacak. Avrupa kulüpleri, milli oyuncu için minimum 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Cimbom'un da beklentisinin 25 milyondan aşağıda olmadığı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Barış Alper, bu sezon 54 maçta forma giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, 7 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi