İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'a piyango: Sacha Boey'un rekoru kırılacak
Spor

Güle güle Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'a piyango: Sacha Boey'un rekoru kırılacak

Bu sezon gösterdiği etkili performansın ardından Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor. Bonservisi bile belli olan Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey'un rekorunu kıracak.

1 Haziran 2024 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
Güle güle Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'a piyango: Sacha Boey'un rekoru kırılacak
ABONE OL

Galatasaray'ın bu sezonki Süper Lig şapmiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'ya açılıyor. Yıldız oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. Çok yönlülük, hız ve fiziğiyle dikkat çeken Barış Alper, Sacha Boey'un rekorunu kırabilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ AVRUPA YOLCUSU!

Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından olan milli futbolcu, 5 mevkide forma giyebilmesiyle dikkat çekti. Avrupa devleri, Barış Alper'in peşine düştü. Aktarılan haberlere göre; Napoli, Aston Villa ve West Ham, 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. İngiliz ve İtalyan ekipleri, milli futbolcuyu EURO 2024'te izledikten sonra son kararını verecek. Olası bir transfer hamlesinde, Galatasaray'ın kapısının 25-30 milyon civarı bir teklifle çalınması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUKTA ASLAN PAYI!

Bu sezonki etkili performansıyla kazanılan şampiyonlukta kilit isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz, 55 resmi maçın 38'ine ilk 11'de başladı. Bu süreçte 7 kez ağları havalandıran milli futbolcu, 12 de asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.