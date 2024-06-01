Galatasaray'ın bu sezonki Süper Lig şapmiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'ya açılıyor. Yıldız oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. Çok yönlülük, hız ve fiziğiyle dikkat çeken Barış Alper, Sacha Boey'un rekorunu kırabilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ AVRUPA YOLCUSU!

Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından olan milli futbolcu, 5 mevkide forma giyebilmesiyle dikkat çekti. Avrupa devleri, Barış Alper'in peşine düştü. Aktarılan haberlere göre; Napoli, Aston Villa ve West Ham, 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. İngiliz ve İtalyan ekipleri, milli futbolcuyu EURO 2024'te izledikten sonra son kararını verecek. Olası bir transfer hamlesinde, Galatasaray'ın kapısının 25-30 milyon civarı bir teklifle çalınması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUKTA ASLAN PAYI!

Bu sezonki etkili performansıyla kazanılan şampiyonlukta kilit isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz, 55 resmi maçın 38'ine ilk 11'de başladı. Bu süreçte 7 kez ağları havalandıran milli futbolcu, 12 de asist yaptı.

Star Gazetesi