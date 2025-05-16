İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8363
  • EURO
    43,487
  • ALTIN
    3962.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Barış Alper Yılmaz! Transfer hayırlı ve uğurlu olsun
Spor

Güle güle Barış Alper Yılmaz! Transfer hayırlı ve uğurlu olsun

Barış Alper Yılmaz cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, dev bir bonservis bedeliyle sarı kırmızılı takıma veda edebilir. Barış Alper Yılmaz transferinin detayları haberimizde…

Star Gazetesi16 Mayıs 2025 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Güle güle Barış Alper Yılmaz! Transfer hayırlı ve uğurlu olsun
ABONE OL

Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 2021 yılında Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli oyuncu, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan pek çok takımın harekete geçtiği belirtirdi. İşte o kulüpler...

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN GELİYORLAR

Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzı açıldı. Galatasaray, oyuncusuyla yeni sözleşme imzalama konusunda son aşamaya gelirken, bir gelişme daha yaşandı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre bir süredir Barış Alper Yılmaz için fırsat kollayan Premier Lig'in bu sezonki sürpriz ekiplerinden Nottingham Forest, milli futbolcu için kesenin ağzını açıyor.

Haberin detaylarında İngiliz ekibinin, Barış Alper Yılmaz için yeniden sarı kırmızılı takımın kapısını çalacağı aktarılırken, Galatasaray'ın ise masaya en az 30 milyon avro ile oturmak istediği kaydedildi.

Öte yandan aynı haberede; Forrest'a ek olarak West Ham'ın da Barış Alper Yılmaz'a ilgisinin devam ettiği belirtildi.

Uygun zemin oluşması halinde Barış Alper Yılmaz, dev bonservis geliriyle sezon sonunda Premier Lig'in yolunu tutacak.

13 GOL, 6 ASİST

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 bin 752 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımına 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Barış'ın Galatasaray'daki sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.