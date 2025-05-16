Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 2021 yılında Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli oyuncu, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan pek çok takımın harekete geçtiği belirtirdi. İşte o kulüpler...

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN GELİYORLAR

Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzı açıldı. Galatasaray, oyuncusuyla yeni sözleşme imzalama konusunda son aşamaya gelirken, bir gelişme daha yaşandı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre bir süredir Barış Alper Yılmaz için fırsat kollayan Premier Lig'in bu sezonki sürpriz ekiplerinden Nottingham Forest, milli futbolcu için kesenin ağzını açıyor.

Haberin detaylarında İngiliz ekibinin, Barış Alper Yılmaz için yeniden sarı kırmızılı takımın kapısını çalacağı aktarılırken, Galatasaray'ın ise masaya en az 30 milyon avro ile oturmak istediği kaydedildi.

Öte yandan aynı haberede; Forrest'a ek olarak West Ham'ın da Barış Alper Yılmaz'a ilgisinin devam ettiği belirtildi.

Uygun zemin oluşması halinde Barış Alper Yılmaz, dev bonservis geliriyle sezon sonunda Premier Lig'in yolunu tutacak.

13 GOL, 6 ASİST

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 bin 752 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımına 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Barış'ın Galatasaray'daki sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.