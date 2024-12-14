Ciro Immobile'nin Beşiktaş macerası kısa sürecek gibi görünüyor. Sezon başında Lazio'dan 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan Immobile, son haftalardaki form düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Her ne kadar derbi galibiyeti Beşiktaş için moral olsa da zirve yarışında ağır yara alan Kartal'ın, bazı oyuncularına da veda etmesi bekleniyordu. Bu kapsamda Ciro Immobile de ara transferde takıma veda edebilir.

TEKLİFLER VAR

Ciro Immobile için özellikle Suudi Arabistan'dan tekliflerin olduğu öne sürüldü. İtalyan santraforu kadrosuna katmak isteyen Arabistan ekipleri, nabız yoklamaya başlarken, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalabilirler.

Siyah beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, anlaşma sağlanması takdirde devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta boy gösterdi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.