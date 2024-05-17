Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu netleşiyor. Sarı kırmızılılarda birçok yıldız isme talipler artıyor. Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, performansıyla büyük beğeni topladı. Yıldız isme İngiltere'den ve İtalya'dan talipler çıktı.

DAVINSON SANCHEZ YOLCU

İtalya'dan Napoli ve İngiltere'den birçok ekip, Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Kolombiyalı futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde tecrübeli stoperin transferine kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray beklediği bonservisi belirledi.

GALATASARAY'A PİYANGO

Sarı kırmızılı yönetim, Davinson Sanchez için asgari 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor. İtalya ve İngiliz ekiplerinin, bu bonservisi gözden çıkardığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 32 maçta süre alan Kolombiyalı savunmacı, 3 gol 2 asist katkısı sağladı. Yıldız stoperin piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi