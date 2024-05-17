İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2124
  • EURO
    35,0555
  • ALTIN
    2492.5
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Davinson Sanchez! Bonservisi bile belli oldu: Cimbom'a piyango
Spor

Güle güle Davinson Sanchez! Bonservisi bile belli oldu: Cimbom'a piyango

Galatasaray'da sürpriz bir Davinson Sanchez gelişmesi yaşandı. İngiltere'den talipleri bulunan Davinson Sanchez'in bonservisi belli oldu.

17 Mayıs 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Güle güle Davinson Sanchez! Bonservisi bile belli oldu: Cimbom'a piyango
ABONE OL

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu netleşiyor. Sarı kırmızılılarda birçok yıldız isme talipler artıyor. Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, performansıyla büyük beğeni topladı. Yıldız isme İngiltere'den ve İtalya'dan talipler çıktı.

DAVINSON SANCHEZ YOLCU

İtalya'dan Napoli ve İngiltere'den birçok ekip, Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Kolombiyalı futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde tecrübeli stoperin transferine kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray beklediği bonservisi belirledi.

GALATASARAY'A PİYANGO

Sarı kırmızılı yönetim, Davinson Sanchez için asgari 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor. İtalya ve İngiliz ekiplerinin, bu bonservisi gözden çıkardığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 32 maçta süre alan Kolombiyalı savunmacı, 3 gol 2 asist katkısı sağladı. Yıldız stoperin piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.