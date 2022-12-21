Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Anlaşma resmen sağlandı

Fenerbahçe'nin Nec Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, son yıllardaki gelişimi ile sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Ali Koç'un başkan seçildiği ilk yılda genç yetenek olarak transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, istikrarsız dönemlerde çalışmasına ara vermemiş ve büyük bir gelişim kaydetmişti. Bu süre zarfı içerisinde kendinden çok şey beklenmiş fakat istediklerini sahaya yansıtamamıştı.

JOKER OYUNCU: FERDİ KADIOĞLU

Vitor pereira'nın takıma katılması ile birlikte geçilen 3-4-3 sistemine büyük bir uyum sağlayan Ferdi Kadıoğlu, sol kanat bek pozisyonunda görev yapmaya başlamış ve Portekizli hocanın değişmez oyuncularından biri haline gelmişti. Bu süre zarfında sol kanat bek ve sağ kanat bek pozisyonlarında forma giymiş ve Fenerbahçe kariyerinde gol ve asist anlamında en çok katkı verdiği dönemi yaşamıştı. Bir başka Portekizli hoca olan Jorge Jesus'un takıma katılması ile birlikte performansını çok daha yükseğe çıkaran ferdi Kadıoğlu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Hollanda'da yetişen Türk asıllı oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nı da seçme şansı olmasına rağmen Türk Milli Takımı'nı seçmiş ve krımızı beyazlı forma ile ter dökmeye başlamıştı. Stefan Kuntz'un ve Türk Milli Takımı'nın en çok sıkıntı çektiği bölge olan sol bek sorununu çözmek için en iyi adaylardan biri olduğunu göstermiş ve taktiksel esneklik için milli takıma dahil olması elzem hale gelmişti.

Star Gazetesi