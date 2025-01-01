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Spor

Güle güle Gedson Fernandes! İtalyan devine imzayı atıyor

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki orta saha takımdan ayrılıyor. İşte Gedson Fernandes haberinin detayları...

Adem Dayanır1 Ocak 2025 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Güle güle Gedson Fernandes! İtalyan devine imzayı atıyor
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Kariyerinde Tottenham, Benfica gibi önemli kulüplerin formasını giyen Gedson Fernandes için sürpriz bir haber gündeme geldi. Ligde ve Avrupa'da zor günler geçiren Beşiktaş'ta ayakta kalan nadir isimlerinden biri olan Portekizli yıldızın, Süper Lig kariyeri sona eriyor.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN GEDSON'A SIKI TAKİP

Bu sezon Beşiktaş forması altından harikalar yaratan Gedson Fernandes, özellikle Avrupa kupalarındaki skor katkısıyla birçok takımı peşine taktı. Almanya'dan Borussia Dortmund, Fransa'dan Lyon, ve Rusya'dan Zenit, 25 yaşındaki orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

MİLAN, GEDSON FERNANDES İÇİN DEVREDE

Çizme basınının duyurduğu habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Milan rotasını Süper Lig'e çevirdi. İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışından kopan ve teknik direktörlük değişikliğine giden İtalyan ekibinin, Beşiktaş'ta sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Gedson Fernandes'i kadrosuna katacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca ünlü menajer Jorge Mendes'in Milan'ın orta sahasını güçlendirmek adına 25 yaşındaki Portekizli oyuncunun, takıma katılması için önemli bir rol oynayacağı da ifade edildi.

GEDSON'DAN 10 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Gedson Fernandes, 2.113 dakika süre aldı. Portekizli orta saha bu maçlarda 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol hayatına Benfica altyapısında başlayan Gedson Fernandes, yıllar içerisinde farklı takımlarda kiralık olarak forma giydi. 25 yaşındaki yıldız orta saha, Benfica, Tottenham, Galatasaray ve Çaykur Rizespor takımlarının formalarını sırtına geçirdi. Portekizlinin güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

StarGazetesi

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