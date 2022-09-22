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Spor

Güle güle Haris Seferovic! Biletini resmen kestiler

Haris Seferovic için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Sarı-kırmızılıların bu yaz Benfica'dan kiralık olarak transfer ettiği Haris Seferovic ile ara transferde yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Eylül 2022 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Haris Seferovic için yolun sonu göründü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ara transferde Haris Seferovic'in gönderilmesini istediği öğrenildi.

HARIS SEFEROVIC BU YAZ ALINMIŞTI

Bu yaz Galatasaray, Haris Seferovic'i 1 milyon euro bedelle ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kadrosuna katmıştı. İsviçreli golcü, imzalanan sözleşmeye göre yıllık 2.3 milyon euro kazanacak.

BÜYÜK HARIS SEFEROVIC HAYAL KIRIKLIĞI

Haris Seferovic'in Galatasaray hikayesi iyi başlamadı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 6 karşılaşmanın 4'ünde ilk 11'de başlayan ve toplam 351 dakika süre alan Seferovic, skora etki edemedi. Büyük beklentilerle transfer edilen İsviçreli golcü hayal kırıklığına uğrattı.

OKAN BURUK, BİLETİNİ KESTİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic için kararını verdi. Buruk'un Seferovic'in performansından memnun olmadığı ve devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi.

VAN AANHOLT DA GİDİCİ

Galatasaray'da Haris Seferovic'in yanı sıra Patrick Van Aanholt ile de devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Star Gazetesi

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