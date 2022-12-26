Güle güle Joao Pedro! Ayrılığı duyurdular: Yeni adresi bile belli oldu

Fenerbahçe'de Joao Pedro için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve sahalardan uzun bir süre uzak kalması beklenen Joao Pedro'nun akıbeti belli oldu.

JOAO PEDRO HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin transferinde Galatasaray ile karşı karşıya geldiği ve Cagliari'den 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Pedro, beklentilerin uzağında kaldı. Performansıyla tartışma konusu olan İtalyan oyuncunun sakatlığı da uzun süre gündem oldu.

JOAO PEDRO AYRILIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Joao Pedro'nun Fenerbahçe hikayesi sona eriyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Joao Pedro ile yollar ayrılacak. 30 yaşındaki golcünün rotası ise yeniden İtalya olacak.

YENİ ADRESİ İTALYA

Cremonese, Torino ve Sampdoria'nın Joao Pedro ile ilgilendiği belirtilirken İtalyan oyuncunun Cagliari'ye de geri dönme ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkarken bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 744 dakika süre aldı. 30 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.