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Spor

Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Dünya devi kesenin ağzını açtı, Galatasaray'da ilk ayrılık

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali nihayet bu sezon sonunda gerçek oluyor. Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu, transferiyle sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Mart 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Dünya devi kesenin ağzını açtı, Galatasaray'da ilk ayrılık
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için Napoli'nin yapacağı teklif ortaya çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, GALATASARAY'DA PARLADI

2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yükselen performansıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Avrupa ekiplerinin takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

FATİH TERİM ONU DA ÖNERDİ

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'den 4 ismi önerdi. Arda Güler, Yunus Akgün ve Barış Alper'in yanı sıra Terim'in önerdiği isimler arasında Kerem Aktürkoğlu da yer aldı.

NAPOLİ KESENİN AĞZINI AÇTI

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gözüne Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kestirdi. İtalyan devi 24 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çizme ekibi, bu transfer için 15 milyon euro ayırdı.

Bu rakamla transferin gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1639 dakika süre alan, 24 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 3 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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