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  • Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaraylıları yıkan haber: Yeni adresi sürpriz oldu
Spor

Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaraylıları yıkan haber: Yeni adresi sürpriz oldu

Galatasaray'da 2 sezondur yakaladığı çıkışla isminden çokça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa kulübünü peşine taktı. Milli yıldız, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi...

27 Mart 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaraylıları yıkan haber: Yeni adresi sürpriz oldu
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu'na 2 ülkeden talip çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İTALYAN VE ALMAN KISKACI!

Galatasaray'ın kilit isimlerinden olan ve geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. İtalyan ve Alman ekipleri Kerem'in durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun satışına sıcak bakmazken, astronomik teklifler dışında gelenlere kapıyı açmayacak.

KEREM OPERASYONU!

Aktarılan haberlere göre; Kerem ile yollarını ayırmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, milli oyuncunun sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlıyor.

SEZON KARNESİ

25 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 45 maçta 14 gol 8 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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