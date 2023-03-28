Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Ve transfer hayırlı olsun

Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu son oynanan Ermenistan-Türkiye maçında galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Sarı kırmızılılarda son dönemde de takımın vazgeçilmez ismi olan 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. Son röportajında Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Milan ve Napoli gibi takımların hedefinde olan futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabilir. İşte detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TRANSFERİ OCAK AYINDA REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz ocak ayı kış transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi Milan resmi teklif yaptı. 8 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Milan kulübü, bonservis beklentilerinin çok altında kalınınca reddedildi. Galatasaray kulübünün milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için beklediği bonservis bedeli ise en az 15 milyon euro.

NAPOLİ BU İŞİ BİTİRİYOR

Kerem Aktürkoğlu için özellikle Serie A devi Napoli devrede. Yaz aylarında Victor Osimhen'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı hedefleyen İtalyan ekibi, milli oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 24 resmi maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.