Güle Güle Lucas Torreira! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu

Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya Milan resmen talip oldu. Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri, AC Milan'ın oyuncuyla ilgilendiğini Galatasaray'a ilettiği iddia edildi.

MİLAN TORREİRA'YA TEKLİF HAZIRLIYOR



Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın, Uruguaylı futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.



ASLAN'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO



Galatasaray'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın dikkatini tekrardan çekmeyi başaran Lucas Torreira için beklenen bonservis bedeli belli oldu. Galatasaray yönetimi Uruguaylı futbolcu için 15 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacak.

TORREİRA İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Fiorentina forması giyen Lucas Torreira, Serie A'ya dönmekte oldukça istekli olduğu biliniyor. Lucas Torreira'nın geleceği hakkında İtalyan basınına konuşan menejeri Pablo Bentancur, oyuncunun İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.



OCAK AYINDA AYRILACAĞI İDDİALARI VARDI



Torreira'nın Ocak ayında ayrılmak istediğine dair haberler yer almıştı. Uruguaylı oyuncu sezon sonu Türkiye kariyerine son verip yeniden İtalya'da forma giyebilir. Haberde isim verilmese de Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın alternatifini çoktan bulduğu ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Lucas Torreira, gol katkısı veremezken 1 asistlik bir performans ortaya koydu.



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