2022 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Lucas Torreira, 2 sezonda gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. 28 yaşındaki orta saha, ara transferde Süper Lig macerasını noktalamaya hazırlanıyor.

BOCA, TORREİRA'YI İSTİYOR

Lucas Torreira için sürpriz bir teklif geldi. Buna göre Arjantin'in köklü takımlarından Boca, Uruguaylı oyuncu için 18 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Lucas Torreira'nın kararı beklenirken, sarı kırmızılı takımın da teklifin yukarı yönlü artırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Lucas Torreira, bu maçlarda takımına 1 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.