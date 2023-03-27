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Spor

Güle güle Mauro Icardi! Ve bitti bu iş...

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oldu. Sezon başında Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi için sarı-kırmızılılarda yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...

27 Mart 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Güle güle Mauro Icardi! Ve bitti bu iş...
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Galatasaray'da Mauro Icardi için yolun sonu gözüktü. Mauro Icardi'yi almak isteyen sarı-kırmızılıların maliyetinin yüksek olması nedeniyle transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI YOLCU

Sezon başında transferiyle büyük ses getiren Mauro İcardi'nin Galatasaray hikayesi kısa sürüyor. Yüksek maliyeti nedeniyle transferi zora giren Arjantinli yıldız, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran kulübü Paris Saint Germain'e dönecek.

PSG'DE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Mauro Icardi'nin kulübü Paris Saint Germain'de yıldız forvet kadro planlamasına dahil edilmemekle birlikte gönderilecekler listesinde de başı çekiyor. İtalya'da özellikle Inter ve Milan'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği biliniyor. Yıldız oyuncunun Serie A'ya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1128 dakika süre alan Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistle skora etki etti.

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