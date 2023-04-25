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Spor

Güle güle Mauro Icardi! Ve transfer hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği Mauro Icardi İçin İtalya Serie A'dan transfer teklifi geldi. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 08:09 - Güncelleme:
Güle güle Mauro Icardi! Ve transfer hayırlı uğurlu olsun
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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi Türkiye'de adeta kariyerinin dönüm noktasını yaşıyor. Avrupa'da kulüp bulamamış ve son gün transferi olarak Türkiye'ye gelen Arjantinli yıldız Galatasaray'da başarılı bir sezon geçirdi. Gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Ancak sezon sonunda PSG'nin satış listesine koyacağı yıldız futbolcu için İtalya'dan Milan oyuncuya talip oldu. Çizme basınında çıkan haberlere göre Mauro Icardi, Milan'a gitmeye oldukça sıcak bakıyor.

MAURO ICARDİ İTALYA YOLUNDA...

Geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyon olan Milan bu sezon ligde zirveden uzakta. Gelecek sezon için iddialı kadro oluşturmak isteyen İtalyan ekip transferde ilk sıraya Mauro Icardi'yi koydu. İtalya basınında çıkan haberlere göre Arjantinli yıldızın da Milan'a gitmek istediği belirtildi.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

Arjantinli futbolcuyla iyi bir uyum yakalayan sarı kırmızılı ekip Mauro Icardi'yi gelecek sezon bonservisiyle birlikte takıma kazandırma hesapları yapıyordu. PSG ile pazarlık halinde olan Galatasaray'a rakip olarak Milan çıktı.

MAURO ICARDİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maça çıkan Mauro Icardi 16 kez ilk 11'de görev aldı. Arjantinli yıldız çıktığı maçlarda 14 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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