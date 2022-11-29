Güle güle Miguel Crespo! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncusu Miguel Crespo'nun talipleri bitmiyor. Son olarak Miguel Crespo için Marsilya'nın harekete geçtiği ve 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

MIGUEL CRESPO ALTIN GİBİ PARLADI

2021'in yazında Portekiz 1. Ligi ekibi Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Miguel Crespo, sarı-lacivertlilerde değerine değer kattı. Geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euroya kadar yükseldi.

MARSİLYA, MIGUEL CRESPO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, Miguel Crespo'yu gözüne kestirdi. Fenerbahçe ile 26 yaşındaki oyuncu için ilk temaslarda bulunan Fransız ekibi 10 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı ve ocakta transferi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.