Güle güle Nicolo Zaniolo! Galatasaray'da erken ayrılık

2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan İtalyan on numara Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Galatasaray'da oynadığı süre boyunca muhteşem bir performans sergileyen başarılı orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo için Avrupa'nın köklü kulüpleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

NICOLO ZANIOLO'YA AVRUPA YOLU GÖZÜKTÜ

Galatasaray'ın başarılı yöneticisi Erden Timur'un bu sezon gerçekleştirdiği en iddialı transferlerden biri olan Nicolo Zaniolo için birçok Avrupa kulübü devreye girdi. Roma'dan transfer olan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo saha olduğu süre boyunca etkili bir performans sergiledi ve herkesin takdirin topladı. İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Aston Villa ile Tottenham yakından takip ediyor.

JUVENTUS TRANSFER KONUSUNDA ISRARCI

Birçok talibi olan ve Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakan Nicolo Zaniolo için İtlayan devi Juventus transferde oldukça ısrarcı. İtalyan temsilcisi transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetime takas teklifinde bulunmaya hazır olduğu biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



23 yaşındaki İtalyan orta saha bu sezon Galatasaray forması ile yalnızca 11 maçta forma giyebildi. 415 dakika sahada kalan yıldız oyuncu 5 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.