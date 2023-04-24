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Spor

Güle güle Nicolo Zaniolo! Ve transfer hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Avrupa kulüpleri devreye girdi. Galatasaray'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo için İngiliz futbolunun önemli isimleri harekete geçti. İşte detaylar…

Star Gazetesi24 Nisan 2023 Pazartesi 20:33 - Güncelleme:
Güle güle Nicolo Zaniolo! Ve transfer hayırlı uğurlu olsun
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Galatasaray ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile birlikte kadrosunu güçlendirmişti. 23 yaşındaki başarılı yıldız Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılarda kısa sürede gösterdiği performans ile İngiltere'nin dev kulüplerini peşine taktı.

NICOLO ZANIOLO İÇİN AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo Galatasaray'da kısa bir süre görev almış olmasına rağmen birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekti. Özellikle İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Tottenham ve Newcastle United, başarılı orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu yaz transfer kadrolarına katmak için kolları sıvadı.

YENİDEN AVRUPA YOLCUSU

Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo için Premier Lig'in iki önemli ismi Tottenham ve Newcastle United harekete geçti. İki kulübünde yaz transfer döneminde Nicolo Zaniolo için sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızlı ekibin ise İtalyan yıldızın transferi için 40 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki yetenekli futbolcu Nicolo Zaniolo Galatasaray forması ile bu sezon 7 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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