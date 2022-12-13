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Spor

Güle güle Sacha Boey! Ayrılığı resmen duyurdular

Sacha Boey için Galatasaray hikayesinin sonu geldi. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini geri çeviren ve birçok Avrupa ekibinin takibinde olan Sacha Boey'in geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Sabah13 Aralık 2022 Salı 18:10 - Güncelleme:
Güle güle Sacha Boey! Ayrılığı resmen duyurdular
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Galatasaray'da iç transfer çalışmaları devam ederken Sacha Boey için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sözleşme uzatma teklifini reddeden Sacha Boey'in takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

SACHA BOEY, GALATASARAY'I REDDETTİ

İç transferde Yunus Akgün ile sözleşme uzatan Galatasaray'da yeni sözleşme imzalanması beklenen isimlerden biri de Sacha Boey'di. Ancak Fransız oyuncu, Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin teklifini direkt reddetti.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Habere göre; Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sacha Boey, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istiyor. 22 yaşındaki sağ bek ile Crystal Palace, Eintrahct Frankfurt ve Wolfsburg'un yakından ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen ve 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey için kapıyı 10 milyon eurodan açacak. Sarı-kırmızılılar bu rakamın altında gelen teklifleri dinlemeyecek.

SACHA BOEY'İN KARNESİ

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer alırken toplam 1050 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 1 asistle skora etki etti.

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