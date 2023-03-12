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Spor

Güle güle Sacha Boey! Galatasaray'da ayrılık: Rekor rakam

Sacha Boey için Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı performansıyla beğeni toplayan ve sezon sonunda ayrılığına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey için İngiliz devi harekete geçti. İşte detaylar...

12 Mart 2023 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Güle güle Sacha Boey! Galatasaray'da ayrılık: Rekor rakam
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Galatasaray'da Avrupa ekiplerinin takibinde olan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Son olarak Arsenal'in talip olduğu Sacha Boey'in beklenen teklifin gelmesinin ardından Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

SACHA BOEY'İN TALİPLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

2021'in yazında Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda yükselen performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takmayı başardı. Newcastle United, Marsilya gibi ekiplerin yakından takip ettiği Boey'e son olarak Premier Lig devi Arsenal talip oldu.

TEKLİF YAPACAKLAR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, Galatasaray'dan Sacha Boey'i kadrosunda görmek istiyor. Ada ekibi, sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Fransız sağ bek için sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

REKOR RAKAM BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim Sacha Boey için kararını verdi. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Sacha Boey için belirlenen bonservis bedeli 20 milyon euro. Beklenen teklifin gelmesi halinde başarılı sağ bek sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

Sacha Boey'in transferinin beklenen rakamla gerçekleşmesi halinde 16 milyon euroya satılan Badou Ndiaye'yi geçerek sarı-kırmızılı kulübün en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkan Sacha Boey, bunların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1860 dakika süre alan 22 yaşındaki sağ bek, 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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