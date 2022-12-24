Güle güle Victor Nelsson! Galatasaray'a resmen piyango vurdu

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için Sevilla gözünü kararttı. İspanyol ekibinin sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Victor Nelsson için bir teklifte daha bulunduğu ileri sürüldü.

VICTOR NELSSON, DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray'da değerine değer kattı. Danimarkalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euroya yükseldi.

SEVILLA, VICTOR NELSSON İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson'a ilgisi devam ediyor. Danimarkalı stoper için Galatasaray'a 17 milyon euro ödemeye hazır olan İspanyol ekibi, sezon sonu transferi bitirmek istiyor.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Victor Nelsson, Avrupa'ya gitmek istiyor.

Ancak Galatasaray yönetimi, Danimarkalı oyuncu için 25 milyon euro istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, toplam 1250 dakika süre alırken skora etki edemedi.