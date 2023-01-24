Güle güle Yusuf Demir! Avusturya basını resmen duyurdu

Türk kökenli Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda aldığı süre nedeniyle Türk pasaportuyla Süper Lig'de forma giyemiyor. Yabancı statüsünde forma giyebilen Yusuf Demir hal böyle olunca Galatasaray'da pek fazla forma şansı bulamadı. 19 yaşındaki futbolcu gelişimini sürdürmek için devre arası transfer dönemi için gelen transferleri değerlendiriyor. Avusturya basınında çıkan bir habere göre genç yetenek Süper Lig ekibiyle görüşüyor.
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar henüz İstanbul ekibine dönüş yapmadı. Kulübün İstanbul'da olması bir avantaj sağlarken Avusturya basınının aktardığı bilgiye göre Yusuf Demir'in oynama garantisi istediği belirtildi.
Ümraniyespor, Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle son sırada bulunuyor. 19 maça çıkan İstanbul ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ümraniyespor'un 14 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir 1 ilk 11 olmak üzere 6 maçta forma giydi.