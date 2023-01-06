Güle güle Yusuf Demir! Büyük kriz bir türlü aşılamadı

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir Türk kökenli olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nda forma giydiği için yabancı kuralına takılmıştı. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılma noktasına geldi. Okan Buruk'un kadro planlamasında Türk statüsünde düşünülen ancak yabancı kuralına takılan Yusuf Demir bulduğu kısa süreli şanslarda da bekleneni veremedi. Galatasaray'ın son oynadığı Süper Lig maçında Giresunspor'a karşı 83'üncü dakikada oyuna giren Yusuf Demir sarı kırmızılıların 2-1 galip ayrıldığı maç sonrasında taraftarlardan tepki gördü.

YUSUF DEMİR TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

19 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılarda 1 ilk 11 olmak üzere 6 maçta forma giydi. Tecrübe kazanması ve gelişimini devam ettirmesi için maç oynaması gerektiğini düşünen Yusuf Demir devre arasında sarı kırmızılı takımdan ayrılarak forma şansı bulabileceği kulüp arıyor.

KARARI GALATASARAY VERECEK

Sarı kırmızılılar ise Yusuf Demir için önemli bir bonservis yatırımında bulundu. Ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılma konusunda teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetim toplantı yapacak.

Star Gazetesi