Güle Güle Yusuf Demir! Tüm Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Genç kariyerinde Barcelona forması giyen Yusuf Demir, büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer olmuştu. Beklentileri karşılayamayan Yusuf, geçen sezonu Basel'de geçmişti. Genç futbolcunun bu sezon da kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

YUSUF DEMİR BİLDİRİLMEDİ

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys ile oynanacak maçın kadrosu UEFA'ya bildirildi. Zaha, kadroda yer alırken Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir yer almadı. Genç oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu İsviçre'de geçiren Yusuf Demir, Basel'de 13 maça çıktı. 8 kez ilk 11'de görev alan oyuncu, 1 gol 1 de asist yapmayı başardı.