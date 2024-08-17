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Spor

Güle Güle Yusuf Demir! Tüm Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği Yusuf Demir, geçtiğimiz sezon Basel'e kiralanmıştı. Teknik direktör Okan Buruk genç futbolcu için kararını verdi. İşte Yusuf Demir haberinin detayları...

17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Güle Güle Yusuf Demir! Tüm Galatasaraylıların beklediği haber geldi
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Genç kariyerinde Barcelona forması giyen Yusuf Demir, büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer olmuştu. Beklentileri karşılayamayan Yusuf, geçen sezonu Basel'de geçmişti. Genç futbolcunun bu sezon da kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

YUSUF DEMİR BİLDİRİLMEDİ

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys ile oynanacak maçın kadrosu UEFA'ya bildirildi. Zaha, kadroda yer alırken Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir yer almadı. Genç oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu İsviçre'de geçiren Yusuf Demir, Basel'de 13 maça çıktı. 8 kez ilk 11'de görev alan oyuncu, 1 gol 1 de asist yapmayı başardı.

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