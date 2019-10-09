Günay: Galatasaray’ı yıpratmak istiyorlar
GALATASARAY Başkan Yardımcısı, Yusuf Günay medyada çıkan bazı iddialar üzerine açıklama yaptı.
- Star Spor
Günay, “Yaptığı yalan ve uydurma haberlerle camiamıza nifak tohumu ekmek isteyen bir muhabirin çalıştığı gazete ile ilişkisinin kesilmesinde haberi tekzip etme ricası dışında bir etkim olmamıştır. Terim ile Malatya ve Kayseri deplasmanı sonrası uçakta yapıldığı ileri sürülen konuşmalar da bu karalama kampanyasının bir parçasıdır” ifadesini kullandı.
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