Günay Güvenç: Üst üste dördüncü kez şampiyon olmamız, ülkeye ağır gelebilir

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU YAPILANLARI KINIYORUM!"

Karşılaşma sonrası konuşan Günay Güvenç "Bugünle ilgili birkaç konu var. 13 senedir Türkiye'deyim. Beni tanırsınız. Konuşmayı da fazla beceremem aslında. Klişeden kaçmayı seven bir insanım. Klişe konuşmak da bana yakışmıyor. Maçın birkaç gün öncesine gelmek istiyorum. Kalecimiz Uğurcan'a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan'ın performansı ortadayken ailesine karşı yapılanları kınıyorum. Futbolu futbol olarak görmek lazım." dedi.

"UĞURCAN ÇAKIR'A VE BİZE YAPILANLAR..."

Uğurcan Çakır ile ilgili sözlerine devam eden Günay Güvenç "Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz ama birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok. Milli duygular yaşıyoruz, geliyoruz otelimiz önünde takımımıza küfürler. Trabzon polisi el koymaya çalışıyor ama onlar da bir yere kadar gidebiliyor. Uğurcan Çakır bizim için çok değerli insan. Ona yapılanları Türk futbolu adına kınıyorum!" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY CAMİASI UNUTMAZ"

Sözlerine devam eden Günay Güvenç "Galatasaray camiası unutmaz! Biz bunları unutmayacağız! Trabzonspor hak ederek kazandı ama böyle şeylerin bir daha olmamasını diliyorum!

Takıma soyunma odasında söyledim! Bunun cevabını şampiyonluk kutlamasında vereceğiz!" dedi.

"TEHDİT OLARAK ALGILANMASIN!"

Günay Güvenç ayrıca "Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız. Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı. Biz bunun karşılığını şampiyon olarak vereceğiz. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak algılanmasın. Biz her maç sahada cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ANA AVRAT KÜFÜRLER..."

Maç sonu yaşanan kavga ile ilgili de konuşan Günay Güvenç "Maçtan sonra iki tane genç Trabzonspor gencinin çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfür etmesine izin veremiyorum, kaldıramıyorum ve bunun da önüne geçmek istiyorum. Hiçbir gerginlik yokken küfür ediyorlar ve bizim oyuncumuz kırmızı kart görüyor." dedi.

"BELKİ DE TÜRKİYE'YE AĞIR GELİR..."

Günay Güvenç şampiyonlukla ilgili "Belki de dördüncü şampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir ama biz üst üste dördüncü kez şampiyon olacağız! Bunu da burada söylüyorum!" açıklamasını yaptı.