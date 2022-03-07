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Spor

Günay Güvenç'in bir maçlık cezası onandı

Gaziantep FK'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezası TFF Tahkım Kurulu tarafından onandı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 20:06 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:06
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Günay Güvenç'e verilen bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da onama kararı verdi.

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