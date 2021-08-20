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Spor

Günay Güvenç'ten Beşiktaş yorumu: ''Benim için özel bir maç olacak''

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için özel bir maç olacağını söyleyerek, hedeflerinin yarın oynanacak Beşiktaş müsabakanda 3 puan almak olduğunu belirtti.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:43
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Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, "Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun." dedi.

Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.

"HEDEFLERİM VAR"

Günay Güvenç, her yıl kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, şunları ifade etti:

"Ben her yıl üzerine koyarak gitmek istiyorum. Hedeflerim var. Hiçbir zaman 'Ben yeterliyim.' demedim. Hep üzerine koyarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bunu son senelerde iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirmem lazım, bunu da biliyorum. Ama her zaman bunu söyledim. Ben takım için savaşan biriyim."

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