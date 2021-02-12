Günay: UEFA, futbolcu kulübün kölesi değil diyor

DHA 12 Şubat 2021 Cuma 17:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 17:38

Galatasaray ile Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Lansmana Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yürütücüsü Gözde Venedik katıldı.

Anlaşmadan duyduğu mutluluğunu dile getiren Başkan Cengiz, "Bu zorlu dönemlerde sponsorların marjinal değeri çok yüksek. Sponsorluk yapanlara destek için buradayım. Türk olmasından dolayı müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Bu gençlere güveniyorum" diye konuştu.

Kulüp olarak dijitalde de ciddi bir kaynak yapmaya çalıştıklarını belirten Dorukhan Acar ise "32 milyon sosyal medya takipçimiz var. 110 milyon etkileşim alıyoruz. Günlük attığı adımları bağışa çeviriyorsunuz. Bu da kulübümüze gelir olarak yansıyor. Taraftarımız sağlıklı yaşamaya yönlendiriyoruz. Dünyanın her yerinde indirip aynı katkıyı yapabiliyorsunuz. Türk kuruluş olup dünya çapında olması bizim için güzel ve özel. Burada bizler dışında başka STK'lar var. Platformunun boyutu büyüdükçe onlar da kazanıyor. Bütün akıllı telefonlarda çalışıyor. Birkaç gündür sosyal medya konu oldu. Buraya katılan kuruluşların biyografisi kendilerini bağlıyor. Biz kendi takımımızı, 'Türkiye'nin ilk 4 yıldızlı takımı' diye yazdık. Her iş ortağı biyografisini kendi yazıyor. Dijital stratejimiz için çok önemli bir anlaşma" şeklinde konuştu.

Programın Türkiye'de ve dünyada rakibi olmayan bir uygulama olduğunu ifade eden Gözde Venedik, 1 yıldır gibi kısa bir süre geçti. 1 milyon kullanıcı sayısını geçtik. 2020 yılında 57 milyar adım bağışı yapıldı. Adımlarla destek olabilmek için gün içerisinde attıkları adımları gece yarısından önce bağışlayacaklar. Galatasaray'ın da içinde olmasından mutlu ve gururluyuz. Türkiye'nin en büyük 3 kulübü burada rekabet edecek. Galatasaray taraftarlarını daha çok adım atmaya, kulüplerini desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY: PAZARTESİ GÜNÜ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE BAŞVURACAĞIZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptıkları iş birliği anlaşmasının ardından gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde spor kamuoyunu ilgilendiren 3 konu ilgili konuşacağını kaydeden Günay, "Bir tanesi Oğulcan Çağlayan kararı. Gerçekten kararı irdelediğimizde ibretlik bir konu olduğunu anlayacaklar. Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi Rizespor ile 2019-2020 sona eriyordu. Rizespor Oğulcan'ın sözleşmesini tek taraflı 1 sezon uzatıyor, TFF'ye bildiriyor. Oğulcan Çağlayan bakıyor, sona erecek sözleşme 2020-2021'de sona erdiğini görüyor. 24 Haziran'da TFF'ye başvuruyor. 'Sözleşme uzatılmasına ilişkin sözleşmeyi kişi iptal ediyorum' diyor. TFF görevlileri opsiyon yerine tüm sözleşmeyi feshediyor. Lisansı da iptal oluyor. Burada bürokrasinin bir hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oluyor. UÇK ve Tahkim Kurulu'nda savunmalarda bunu ısrarla bunu ileri sürmelerine rağmen netice alamadık. Rizespor, kendi açtığı davada Galatasaray ile ilgi tazminat olmamasına rağmen UÇK Oğulcan'a verilen para cezasından Galatasaray'ı sorumlu tutuyor. Talebin dışında karar veriyor. Oğulcan Rizespor yıllarca görev yapıyor. Hiç oynamamış gibi Kayseri'ye ödenecek bonservis bedeli ceza olarak Oğulcan'dan ödenmesi kararlaştırılıyor. UÇK, bu zamana kadar disiplin cezası yani herhangi bir maç men cezası veremez. 6 maç ceza vermiş, Tahkim de 3 maç olarak onayladı. Öyle bir karar daha önce verilmiş bir karar değil. Benzer nitelikte olabilecek kararlar UEFA'dan geri dönmüştür. UEFA, futbolcu kulübün kölesi değil diyor. UEFA uygulamalarına ters. Pazartesi günü bölge adliye mahkemesine başvuracağız. Karar yanlıştır ve hukuktan yoksundur" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye verilen 72 bin TL para cezası ilgili de açıklamalarda bulunan Günay, "3 konu var. Talimatlara aykırılık, saha olayları ve pandemi. Saha olaylarından bir ceza vermiş. Anladığımız kadarıyla ikinci başkanımıza saldırı teşebbüsü olayına ceza verilmiş. Pandemiden dolayı ceza verilmiş. 6 Şubat'ta oynan maçta bütün görüntüler orta. Bir federasyon yetkilisi 3 bin kişi olduğunu söyledi. Bu fiilin kanunu 6222 yasasıdır. Bu şahısların kimler tarafından, ne şekilde valilik mi bakanlık mı federasyon mu, açıklanmalıdır. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu stada kimse usulsüz giremez. Herkesin bunu uymasını bekliyoruz. Cezalar hakka, hakkaniyete, vicdana uymayan kararlar. Galatasaray olarak elbet başarılı olmak istiyoruz. Bu başarı legal olmalı. Herkesin gözü önünde olayları yaşadık. Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip hakeme ve rakip takıma baskı yaparak sonuca etki etmek. Çok şükür etki olmadı. Takımız çok iyi oyunla galip geldi" şeklinde konuştu.

Arda Turan'a verilen 2 maçlık men cezasının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Yusuf Günay, "Spor tarihinde böyle ceza verilmemiştir. Galatasaray soyunma odasına kimse giremez. Kendi aralarında yaptıkları bir sevinçte edilen bir söylem kaynağı belirsiz bir şekilde sosyal medyada yayınlanma suretiyle ne gözlemci raporunda var, ne temsilci raporunda var. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden tedbirli olarak hukuka, mantığa, vicdana aykırı bir şekilde bu kararlar verilmiştir. Galatasaray olarak her dönemde her olayda hukukun yanında olacağız. Galatasaray'ın düşmanı çok. Çünkü başarının düşmanı çok. Bunun farkındayız. Sonuna kadar hukuk içerisinde bunu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.