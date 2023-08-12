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Spor

Gündem Roland Sallai! Beşiktaş'tan sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, birçok pozisyon için girişimler devam ederken hücum hattına da sürpriz bir takviye için temaslara başladı. Siyah beyazlı yönetim, SC Freiburg forması giyen 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Roland Sallai çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Fanatik12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Gündem Roland Sallai! Beşiktaş'tan sürpriz hamle
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılarda sürpriz bir hamle gündeme geldi.

STOPER ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Daniel Amartey takviyesine rağmen savunma hattına bir ekleme daha yapmak istiyor. Romain Saiss'in ayrılığı sonrası Siyah-Beyazlılar, bu bölge için girişimlerde bulunuyordu.

Daniel Amartey ve Omar Colley'nin muhtemel yokluğunda bu bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bu pozisyon için arayışlarını sürdürüyor.

ORTA ALANA TAKVİYE

Beşiktaş, Jean Onana transferi sonrası orta alana bir takviye daha gerçekleştirmenin çabasında. Siyah beyazlılar, İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelerde bulunuyor.

Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim de 10 numara pozisyonunda etkinlik sağlayabilecek Marsilya'dan Ruslan Malinovskyi...

SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş, hücum hattındaki üçlüde kullanabileceği bir isim için de arayışlarda... Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda Arsenal'dan Nicolas Pepe ile ilgilenmişti. Pepe transferinde oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini henüz feshedememesi farklı arayışlar doğurdu. Beşiktaş'ın gündeminde olan ve transferi için girişimlerde bulunduğu sürpriz isim ortaya çıktı.

GÜNDEM ROLAND SALLAI!

Beşiktaş, hücum hattında kullanabileceği bir oyuncu takviyesi adına yeni hedefini belirledi. Siyah beyazlılar, hem sağ kanatta hem de santrfor olarak görev yapabilen Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Macar oyuncunun transferi adına temaslara başlamış durumda. Yapılacak teklifin detayları belli oldu.

İŞTE KARTAL'IN PLANI

Siyah beyazlılar, Freiburg forması giyen Macar oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi ile Freiburg'un kapısını çalmayı düşündüğü öğrenildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Alman basını, Roland Sallai için Bologna'nın da devrede olduğunu belirtti. İtalyan ekibi, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtilmekte. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye gidişinin gerçekleşmesi durumunda Marsilya'nın Sallai için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.

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