‘Güneş bazen tutulur’

GALATASARAY’IN içinde bulunduğu durumu güneş tutulmasına benzeten Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi: “Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray. Galatasaray da dünyada çok büyük bir marka. Biz 5 tane de 6 tane de yesek, 7 tane de atsak 5 tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez. Eski yönetimler kulübe fiziki, mali zarar vermeye kalkarsa emaneti ölümüne savunurum.”

HEDEFİMİZ DÜNYANIN TEPESİ

“Hedefimiz dünyanın tepesi ama realist olmak gerek. Maalesef 5 büyük ülke ligi ile diğer ligler arasındaki makas açılıyor. Bizlerden kasıt Hollanda, Türkiye, Belçika, Rusya gibi ülkelerin aleyhine açıldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri 2 yıldır getirilen uygulama. Geçmiş 10 yıldaki başarıların toplamına bakılarak takımlar sıralanıyor. En üste en başarılı takım konuluyor. Bu yapıldığında bizim gibi takımlar 30. sıralara düşüyor. Bir taraf 100 milyonlarca euro alırken, bir taraf 1,5-2 milyon euronun peşine düşüyor.”

KULÜPTE 102 MİLYON LİRALIK HACİZ VAR

ESKİ Başkan Dursun Özbek’in haciz ve ipotek koydurma ihtimali nedeniyle Florya’nın tapusunu almak için acele ettiklerini ifade eden G.Saray’ın patronu, “Şu anda faizle birlikte 102 milyon lira haciz var. Daha da gelecek. İcra değil, haciz. Allah kimsenin evine, ocağına haciz düşürmesin. Bütün yapılandırma sürecimizi kitlemiş durumda. Geldiğimizde enkaz falan bulmadık, enkaz olsa kaldırırsın. Maalesef sistemin içinin çürüdüğünü gördük” dedi.

116 MİLYON LİRA HARCAYABİLİRİZ

YÜZDE 30 harcama limiti aşımının üzerine çıkmayacaklarını belirten Başkan Cengiz, şunları söyledi: “Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Ancak bunu da harcamayız, çünkü paramız yok. Harcama limitinin yüzde 40’a çıkması yanlış. Trabzonspor da tepkisinde haklı.”

TERİM İLE TAKIMIN ARASI İYİ

CENGİZ, Terim’in kadro yapılanmasında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili, “Bir yapılandırma anlaşmasındayız. Yapılandırma anlaşmasına aldırmayıp kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin. 1-2 yıldız oyuncu aldık. Bir çiçeği alırsınız bir yerde çok kaliteli durur, bir yerde yarım metre oynatırsanız solar. Bizim 10’a yakın sakatımız oldu. Milli takımlara gidenlere farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yapıldığı için farklı sakatlıklar oluşuyo r. Hocamız bu anlamda söylüyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe, çok yakın. Ben de bunu görüyorum. Hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok.Hocamız da bir taraftar gibidir. En fazla o üzülüyordur. Çünkü o teknik sorumlu. Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir” dedi.

FALCAO ALACAĞINDAN DAHA AZINI KAZANIYOR

OYUNCU ücretlerini aşağı indirmeye çalıştıklarını belirten Başkan, “Politikamız, alınan maaş dediğimiz ücretleri kesinlikle düşürmek. Bizim dönemimizde maaş bağlamında en yüksek ücreti Falcao alıyor. Ama bir dünya yıldızı. Bizden elde edeceği ücret, kendisine teklif edilenlerin çok çok çok altında. Bundan eminiz. Falcao karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hale gelir” dedi.

VAR ODASINDA ELLE GOL ATILIYOR

VARIN sisteminin iyi çalışmadığını söyleyen Cengiz, şöyle konuştu: “TFF’nin fiziki altyapısı iyi olmasına rağmen kişisel olarak hazırlanamadı. Hakemler de hazırlanamadı. Biz elle gol atılacağını öğrendik. Diagonal çizgiler çiziliyor VAR’da. Elle çizilen çizgi oluyor. 2 milisaniye oynatırsan ofsayt görülür. Orada 60’lık, 120’lik kameralarla çekerseniz top bombe yapar, vuruş anını göremezsiniz. VAR odasında 20 kamera varsa, 20 görüntü akar. Siz bunları hazırlayıp yayına veremezseniz, eksik görüntü çıkar.”