Güneş Quaresma'ya sarıldı: Bizim liderimiz ol

SÜPER Ligde geride kalan 12 haftada istenilen sonuçları alamayan, 7.sıraya gerileyip lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma’ya sarıldı. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 11 asist yaparak Beşiktaş’ı taşıyan isimlerin başında gelen Quaresma ile Güneş, Ankaragücü maçı öncesinde birebir bir görüşme yaptı.

SERİ YAKALAMAMIZ ŞART

28 günlük sürede 2’si Avrupa, 5’i Süper Lig olmak üzere 7 birbirinden önemli mücadeleye çıkacaklarını belirten Güneş, Q7’ye; “Camiamızı ve taraftarımızı çok üzdük. Kalan 7 maçta zirveyi yakalamalı, Avrupa’da gruptan çıkmalıyız. Mutlak bir seri yakalamalıyız. Senin arkadaşlarına liderlik yapmanı takımı ateşleyen isim olmanı istiyorum” dediği öğrenildi. Portekizli starın ise Güneş’e şu cevabı verdiği belirtildi:

“Beşiktaş’ta istemeyen sonuçları alan biz futbolcularız. Buradan da yine biz çıkaracağız. Ben kendi payıma düşen her şeyi yapacağım. Üzdüğümüz taraftarlarımızı da sevindirecek sonuçlar alacağız.”

CHİCHARİTO İLE YAKIN TEMAS

Bu arada ESPN, Beşiktaş Transfer komitesi Başkanı Umut Güner’in West Ham’lı golcü Chicharito (Javier Hernadez) ile görüştüğünü haber yaptı. Kartal bu oyuncuyu kiralamak istiyor. İlk görüşmenin olumlu olduğu belirtildi.