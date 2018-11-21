Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güneş Quaresma'ya sarıldı: Bizim liderimiz ol

Kartal’ın Teknik direktörü Şenol Güneş, Portekizli yıldızla yaptığı görüşmede, “Zor bir döneme giriyoruz. Kalan maçlarda daha fazla sorumluluk almanı ve takımı ateşleyen isim olmanı istiyorum” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Ligde geride kalan 12 haftada istenilen sonuçları alamayan, 7.sıraya gerileyip lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma’ya sarıldı. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 11 asist yaparak Beşiktaş’ı taşıyan isimlerin başında gelen Quaresma ile Güneş, Ankaragücü maçı öncesinde birebir bir görüşme yaptı.

SERİ YAKALAMAMIZ ŞART

28 günlük sürede 2’si Avrupa, 5’i Süper Lig olmak üzere 7 birbirinden önemli mücadeleye çıkacaklarını belirten Güneş, Q7’ye; “Camiamızı ve taraftarımızı çok üzdük. Kalan 7 maçta zirveyi yakalamalı, Avrupa’da gruptan çıkmalıyız. Mutlak bir seri yakalamalıyız. Senin arkadaşlarına liderlik yapmanı takımı ateşleyen isim olmanı istiyorum” dediği öğrenildi. Portekizli starın ise Güneş’e şu cevabı verdiği belirtildi:

“Beşiktaş’ta istemeyen sonuçları alan biz futbolcularız. Buradan da yine biz çıkaracağız. Ben kendi payıma düşen her şeyi yapacağım. Üzdüğümüz taraftarlarımızı da sevindirecek sonuçlar alacağız.”

CHİCHARİTO İLE YAKIN TEMAS

Bu arada ESPN, Beşiktaş Transfer komitesi Başkanı Umut Güner’in West Ham’lı golcü Chicharito (Javier Hernadez) ile görüştüğünü haber yaptı. Kartal bu oyuncuyu kiralamak istiyor. İlk görüşmenin olumlu olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA