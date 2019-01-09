Güneş'e 3 yıl teklifi

BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Serdal Adalı’dan çarpıcı Şenol Güneş açıklaması. Adalı, “Güneş’e 3 yıllık kontrat teklif ettik. O ise ‘Acele etmeyelim, seçim var, sezon sonunu bir görelim’ dedi. Teklif için teşekkür etti. Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz ve onunla devam etmek istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOLGAY İÇİN FENER’LE GÖRÜŞÜYORUZ

Adalı şunları söyledi: “Tolgay Arslan’ın transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Ancak henüz anlaşma yok. Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Ryan Babel için bize gelen resmi bir teklif yok. Oğuzhan bu sezon eleştiriler alıyor ama bizim için önemli bir oyuncu. Ozzi iyi oynarsa 4 hafta sonra şampiyon olabiliriz konuşabilir miyiz, konuşabiliriz. Özel hayatıyla çıkan haberler asla doğru değil. “

BURAK’I TARAFTAR SAHİPLENMELİ

“Oyuncular izin günlerinde gezebilir. Zamanında ben bile oyuncularla izin gününde gezerdim, kontrolüm altında olsun diye. Oğuzhan gece hayatı olan bir oyuncu değil. Taraftarın Burak Yılmaz’ı sahiplenmesi lazım. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Sabır gösterilmesini istiyorum. Takıma mutlaka katkı yapacaktır. Burak Yılmaz sezonun ikinci yarısında en az 10 gol atar.”