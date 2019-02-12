İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2845
  • 5,9579
  • 221.817
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güneş'in koltuğu için 3 aday var

Beşiktaş, Milli Takım’ın başına geçecek olan hocasının yerine Guti, Sergen Yalçın veya Tamer Tuna’dan birini getirecek.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FUTBOL Federasyonu’nun A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’ta Şenol Güneş hareketliliği başladı. Rumen teknik adamın yerine adı geçen Güneş için “Önce Lucescu ile yolları ayırsınlar, sonra bize gelsinler” görüşünde olan Siyah-Beyazlı yönetimin, TFF’nin attığı adım sonrası yeni teknik direktör arayışlarına hız verdiği ortaya çıktı. Beşiktaş’ta Güneş’in koltuğu için tecrübeli hocanın yardımcılığını yapan İspanyol yıldız Guti Hernandez, Aytemiz Alanyaspor’un başında olan Sergen Yalçın ve Sivasspor’dan ayrılan Tamer Tuna’nın adı geçiyor. Adaylar üzerinde mutabakat olmadığı için yeni teknik direktör konusunda son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği kaydedildi.

Prens Selman çalışmaları denetlemek için Kabe´nin üstüne çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA