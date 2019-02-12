Güneş'in koltuğu için 3 aday var

FUTBOL Federasyonu’nun A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’ta Şenol Güneş hareketliliği başladı. Rumen teknik adamın yerine adı geçen Güneş için “Önce Lucescu ile yolları ayırsınlar, sonra bize gelsinler” görüşünde olan Siyah-Beyazlı yönetimin, TFF’nin attığı adım sonrası yeni teknik direktör arayışlarına hız verdiği ortaya çıktı. Beşiktaş’ta Güneş’in koltuğu için tecrübeli hocanın yardımcılığını yapan İspanyol yıldız Guti Hernandez, Aytemiz Alanyaspor’un başında olan Sergen Yalçın ve Sivasspor’dan ayrılan Tamer Tuna’nın adı geçiyor. Adaylar üzerinde mutabakat olmadığı için yeni teknik direktör konusunda son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği kaydedildi.