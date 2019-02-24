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Güneş'in planı 3 star üzerine

Güneş’in Kanarya’ya karşı hücumda 3 oyuncuyu öne çıkaracağı öğrenildi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. Güneş’in Kanarya’ya karşı hücumda 3 oyuncuyu öne çıkaracağı vurgulandı. Burak’ın arkasında, sağda Lens, solda Quaresma, ortada da Kagawa görev yapacak. Bu üçlü hem Burak’ı besleyecek, hem gerektiğinde ceza alanına girerek, gerektiğinde de dışarıdan şut çekecek.

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