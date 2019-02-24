Güneş'in planı 3 star üzerine
Güneş’in Kanarya’ya karşı hücumda 3 oyuncuyu öne çıkaracağı öğrenildi.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. Güneş’in Kanarya’ya karşı hücumda 3 oyuncuyu öne çıkaracağı vurgulandı. Burak’ın arkasında, sağda Lens, solda Quaresma, ortada da Kagawa görev yapacak. Bu üçlü hem Burak’ı besleyecek, hem gerektiğinde ceza alanına girerek, gerektiğinde de dışarıdan şut çekecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.