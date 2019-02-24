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Güneş’te 1 soru işareti

Beşiktaş’ın hocası, Kagawa’yı ilk 11’de oynatırsa Medel’i yedek bırakacak. Dorukhan ile Atiba ikilisi ön liberoda görev alacak.

  • StarSpor
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Kartal, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklerken, Teknik Direktör Şenol Güneş de sahaya süreceği 11 için son rötuşları yapıyor. Şenol Hoca’nın kafasında taktiği ve 11’ü büyük oranda oluşturduğu sadece 1 konuda son kararı vermediği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının Ljajic’i cezası nedeniyle oynamayacağı derbide Kagawa konusunda kararsız olduğu ifade edildi. Güneş, Japon oyuncuyu ilk 11’de oynatırsa Dorukhan ile Atiba ön liberoda,Lens sağ kanatta, Quresma sol kanatta görev yapacak. Burak forvette gol arayacak. Ancak Güneş, Kagawa’yı yedek bırakırsa, Dorukhan forvet arkasına geçecek, Atiba’nın yanında ise Medel ikili oluşturacak.

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