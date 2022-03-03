Güney Amerika Recopa'yı Palmeiras kazandı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:33

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Palmeiras ile Güney Amerika Kupası'nın sahibi Athletico Paranaense, final turunun rövanşında karşılaştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Allianz Park'ta oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmayı ev sahibi Palmeiras, 50. dakikada Ze Rafael, 88. dakikada Danilo'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, itirazları nedeniyle 90+1. dakikada kırmızı kart görerek mücadelenin son bölümünü tribünden takip etti.

2-2 sona eren finalin ilk ayağının ardından rövanş maçında aldığı galibiyetle Palmeiras, bu turnuvada ilk kez kupaya uzandı. Brezilya temsilcisi, geçen yılki turnuvada ise finalde kaybetmişti.