Güney Güvenç'İn yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.

İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forms giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Kasımapaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmas konsuunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözlşemesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Günay Güvenç, Stuttgart Kikcers ekibinden Beşiktaş tarafından 75 bin avro bedelle transfer edilmiş ve daha sonra birçok Anadolu ekibine kiralanmıştı.