İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3133
  • EURO
    10,8464
  • ALTIN
    530.828
  • BIST100
    1429.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güney Kore, Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi konuşuyor
Spor

Güney Kore, Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi konuşuyor

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın stoperi Kim Min-Jae'nin ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart, Güney Kore basınında geniş yankı buldu.

Sabah19 Ekim 2021 Salı 08:49 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:19
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasından oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk ekipten Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü.

Güney Koreli stoperin gördüğü kart ülkesinin basınında da geniş yankı buldu.

Ülkenin ekonomi gazetelerinden Money Today'in internet sitesinde, "Kim Min Jae'nin 23 dakikada oyundan atılma kâbusu" başlığı ile haber yapıldı.

"İkinci sarı kart kaçınılmazdı" denilen haberde "Çünkü rakip futbolcu topun kontrolüne sahipken Kim arkasından kasıtlı olarak kolunu kullandı" ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.