Güney Kore, Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi konuşuyor

Sabah 19 Ekim 2021 Salı 08:49 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:19

Süper Lig'in 9. haftasından oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk ekipten Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü.

Güney Koreli stoperin gördüğü kart ülkesinin basınında da geniş yankı buldu.

Ülkenin ekonomi gazetelerinden Money Today'in internet sitesinde, "Kim Min Jae'nin 23 dakikada oyundan atılma kâbusu" başlığı ile haber yapıldı.

"İkinci sarı kart kaçınılmazdı" denilen haberde "Çünkü rakip futbolcu topun kontrolüne sahipken Kim arkasından kasıtlı olarak kolunu kullandı" ifadeleri yer aldı.